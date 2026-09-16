रणबीर कपूर पर रवि दुबे बोले- काम और स्वभाव दोनों लाजवाब, पर रत्ती भर घमंड नहीं

रवि ने रणबीर के साथ काम करने के अनुभव को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि उन्होंने रणबीर के काम के प्रति समर्पण, अनुशासन, तीव्रता और तैयारी के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन उन्हें इसे करीब से देखने का सौभाग्य मिला।

उन्होंने आगे कहा कि इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद रणबीर का स्वभाव बेहद जमीनी, गर्मजोशी से भरा और अपनों जैसा है। लोगों से बातचीत करते दौरान उन पर अपने स्टारडम का रत्ती भर भी घमंड नहीं दिखता।