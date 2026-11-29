कमाई में 'रामायण' ने दी 'धुरंधर 2' को मात

'रामायण' ने लगाई लंबी छलांग, 'धुरंधर 2' को पछाड़ बनी दूसरी सबसे कमाऊ भारतीय फिल्म

लेखन नेहा शर्मा 04:14 pm Nov 29, 202604:14 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर अभिनीत महाकाव्य 'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है कि बड़े-बड़े रिकॉर्ड हवा में उड़ते दिख रहे हैं। महज 24 दिनों में दुनियाभर से 1,814 करोड़ से अधिक की कमाई कर इस फिल्म ने 'धुरंधर 2' के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है और इतिहास रचते हुए दूसरी सबसे बड़ी कमाऊ भारतीय फिल्म बन गई है। दर्शकों के अपार प्यार के चलते अब सबकी नजरें इसके अगले बड़े पड़ाव पर टिकी हैं।