क्या 'रामायण' से 2026 बनेगा भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा साल? दिवाली पर 100 करोड़ का धमाका तय
रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश इस दिवाली बड़े पर्दे पर फिल्म 'रामायण' लेकर आ रहे हैं। यह फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम सहित 5 भाषाओं में रिलीज की जाएगी।
इसे IMAX जैसे फॉरमेट में भी दर्शक देख पाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि पहले दिन यह फिल्म सभी भाषाओं में करीब 75-80 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर सकती है, जो ग्रॉस कलेक्शन के तौर पर 100 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा।
इसके साथ ही, पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में यह टॉप 3 में अपनी जगह बना सकती है।
'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर कितनी कर सकती है कमाई?
'रामायण' के साथ ही सूर्या की 'सीन' और नयनतारा की 'मुकुथी अम्मन 2' जैसी कुछ और बड़ी दक्षिण भारतीय फिल्में भी रिलीज होंगी। इससे त्योहारों के इस मौसम में सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी।
फिल्म का बजट 4,000 करोड़ रुपये का है और इसकी कहानी ऐसी है कि यह बड़े दर्शक वर्ग को पसंद आने वाली है।
जानकारों का मानना है कि 'रामायण' भारतीय सिनेमा के लिए 2026 को अब तक का सबसे बड़ा साल बना सकती है। बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई शायद 15,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को भी पार कर जाए।