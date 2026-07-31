पाकिस्तान में भी छाया 'रामायण' का ट्रेलर

पाकिस्तान में 'रामायण' की गूंज, VFX; रणबीर-यश की एंट्री और साई की सादगी पर लट्टू यूट्यूबर

लेखन नेहा शर्मा 07:06 pm Jul 31, 202607:06 pm

क्या है खबर?

फिल्म निर्देशक नितेश तिवारी की 'रामायण' इस साल की सबसे चर्चित और बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। 30 जुलाई को फिल्म का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसके बाद से ही इंटरनेट पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। ये ट्रेलर सिर्फ भारतीय दर्शकों को ही रोमांचित नहीं कर रहा, बल्कि इसकी गूंज सरहद पार भी सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के दर्शक भी इस महाकाव्य के दृश्यों, VFX और कलाकारों की अदाकारी पर फिदा नजर आ रहे हैं।