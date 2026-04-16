'रामायण' से 'वाराणसी' तक, दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने आ रहीं ये पौराणिक फिल्में

भारतीय सिनेमा में पाैराणिक फिल्मों का हमेशा से एक विशेष महत्व रहा है। चाहे साल 1975 में बनी बेहद सफल फिल्म 'जय संतोषी मां' हो, या फिर 2023 में रिलीज प्रभास की 'आदिपुरुष' हो। इन फिल्मों के जरिए फिल्मी पर्दे पर हमेशा धार्मिक गाथाओं का चित्रण किया जाता रहा है। आने वाले समय में कई और पौराणिक फिल्में सिनेमाघरों का रुख करेंगी, जिन्होंने अभी से चर्चा बटोरनी शुरू कर दी हैं। चलिए जानें ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में।

#1 'रामायण' रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' वर्तमान की सबसे चर्चित पौराणिक फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में अभिनेता मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का किरदार निभा रहे हैं। साई पल्लवी माता सीता के किरदार में हैं, जबकि रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में दिखेंगे। रावण का किरदार साउथ अभिनेता यश को निभाते हुए देखा जाएगा। नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित यह फिल्म 2 भागों में तैयार हुई है। इसकी पहली कड़ी दिवाली, 2026 में और दूसरी कड़ी दिवाली, 2027 में रिलीज हाेगी।

#2 & #3 'वाराणसी' और 'जय हनुमान' एसएस राजामौली की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वाराणसी' 7 अप्रैल, 2027 को रिलीज होने वाली है। महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन अभिनीत यह फिल्म शिव भक्त के जीवन पर आधारित है। इसकी कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं से प्रेरित बताई जाती है। 'कांतारा' जैसी ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी देने के बाद, ऋषभ शेट्‌टी 'जय हनुमान' को लेकर चर्चा में हैं, जो 2024 की सुपरहिट फिल्म 'हनु-मान' का सीक्वल है। इसका निर्माण प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स (PVCU) के बैनर तले किया जा रहा है।

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