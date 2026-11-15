'रामायण' का बड़ा दांव, छप्परफाड़ कमाई के बीच इन 4 बड़े देशों में रिलीज होगी फिल्म
क्या है खबर?
रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' दुनियाभर में छप्परफाड़ कमाई कर रही है। अब इस फिल्म को 4 और बड़े देशों में रिलीज करने की तैयारी है। 2027 की शुरुआत में इसे चीन, रूस, जापान और दक्षिण कोरिया में रिलीज किया जाएगा। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, 'रामायण' को चीन में रिलीज की मंजूरी के लिए पहले ही जमा कर दिया गया है। रूस, जापान और दक्षिण कोरिया में इसे रिलीज करके भी इसकी वैश्विक कमाई में खासा योगदान मिलेगा।
रिलीज
क्यों अहम है ये कदम?
ये इस फिल्म को इन 4 बड़े देशों के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए एक रणनीतिक कदम है, जिससे इसकी बॉक्स ऑफिस कमाई काफी बढ़ सकती है।
साल 2027 की पहली तिमाही, फिल्म की अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए एक अहम दौर हो सकता है, जिस दौरान इसे इन देशों में रिलीज करने से इसकी लोकप्रियता और बढ़ जाएगी।
'रामायण' 2 भाग में बनाई गई है, जिसका दूसरा भाग 2028 में दिवाली के आस-पास रिलीज किया जाएगा।