'रामायण' 4 बड़े देशों में रिलीज के लिए तैयार

'रामायण' का बड़ा दांव, छप्परफाड़ कमाई के बीच इन 4 बड़े देशों में रिलीज होगी फिल्म

लेखन सयाली 05:39 pm Nov 15, 202605:39 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' दुनियाभर में छप्परफाड़ कमाई कर रही है। अब इस फिल्म को 4 और बड़े देशों में रिलीज करने की तैयारी है। 2027 की शुरुआत में इसे चीन, रूस, जापान और दक्षिण कोरिया में रिलीज किया जाएगा। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, 'रामायण' को चीन में रिलीज की मंजूरी के लिए पहले ही जमा कर दिया गया है। रूस, जापान और दक्षिण कोरिया में इसे रिलीज करके भी इसकी वैश्विक कमाई में खासा योगदान मिलेगा।