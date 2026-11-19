'रामायण' के टिकटों की कीमत इस दिन से कम होगी

'रामायण' के 2D-3D वर्जन के टिकटों में आएगी गिरावट, इस दिन से घटेगी कीमत

लेखन ज्योति सिंह 07:08 pm Nov 19, 202607:08 pm

क्या है खबर?

नितेश तिवारी की निर्देशित फिल्म 'रामायण' का पहला भाग सिनेमाघरों में 2 हफ्ते पूरे कर चुका है। इस पौराणिक-महाकाव्य में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश मुख्य किरदारों में हैं। वर्ड ऑफ माउथ की बदौलत यह सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है। हालांकि, दर्शकों का एक वर्ग फिल्म के महंगे टिकटाें के कारण सिनेमाघरों से दूर रहा होगा। ऐसे में नया अपडेट है कि 20 नवंबर से 'रामायण' के 2D और 3D वर्जन के टिकट सस्ते किए जा रहे हैं।