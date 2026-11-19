'रामायण' की दुनियाभर में कमाई 1,500 करोड़ के पार, भारत में 'धुरंधर' को दी पटखनी
क्या है खबर?
रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' ने रिलीज के 2 हफ्ते में बड़े-बड़े कारनामे कर दिखाए हैं। फिल्म का दुनियाभर के दर्शकों पर जादू चल रहा है और इसी की बदौलत दुनियाभर में कलेक्शन अब 1,500 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है। भारत में रणबीर की 'रामायण' ने रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' को धूल चटा दी है। यही नहीं, फिल्म अलग-अलग भाषाओं में दमदार प्रदर्शन कर रही है और कन्नड़ भाषा में इसने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया है।
कमाई
'रामायण' ने 14वें दिन भी मचाया तहलका
सैकनिल्क के मुताबिक, 'रामायण' ने अपनी रिलीज के 14वें दिन 23.20 करोड़ रुपये कमाए हैं।
इससे पहले, फिल्म का 13वें दिन का कलेक्शन 28.60 करोड़ और 12वें दिन का कलेक्शन 32 करोड़ रुपये था।
फिल्म ने घरेलू स्तर पर अब तक 844.40 करोड़ रुपये का नेट कारोबार कर लिया है, जबकि ग्रॉस कमाई 1,009.05 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
इस कलेक्शन के साथ, 'रामायण' ने पिछले साल आई रणवीर की 'धुरंधर' (840.20 करोड़) को धूल चटा दी है।
प्रदर्शन
'रामायण' ने अपने नाम किया एक और रिकॉर्ड
'रामायण' कन्नड़ भाषा में 50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन पार करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है।
इसने शुरुआती 9 दिनों में कन्नड़ संस्करण से 51.95 करोड़ जुटा लिए थे और अब कमाई 68 करोड़ रुपये के पार है।
विदेशों में भी 'रामायण' का दमदार प्रदर्शन लगातार जारी है और इसने 14 दिनों में 1,519.05 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है।
नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित फिल्म में रणबीर, साई पल्लवी और यश मुख्य किरदारों में हैं।