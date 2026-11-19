'रामायण' की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट

'रामायण' की दुनियाभर में कमाई 1,500 करोड़ के पार, भारत में 'धुरंधर' को दी पटखनी

लेखन ज्योति सिंह 09:27 am Nov 19, 202609:27 am

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' ने रिलीज के 2 हफ्ते में बड़े-बड़े कारनामे कर दिखाए हैं। फिल्म का दुनियाभर के दर्शकों पर जादू चल रहा है और इसी की बदौलत दुनियाभर में कलेक्शन अब 1,500 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है। भारत में रणबीर की 'रामायण' ने रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' को धूल चटा दी है। यही नहीं, फिल्म अलग-अलग भाषाओं में दमदार प्रदर्शन कर रही है और कन्नड़ भाषा में इसने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया है।