राष्ट्रपति भवन में होगी 'रामायण' की विशेष स्क्रीनिंग

राष्ट्रपति भवन में दिखाई जाएगी रणबीर कपूर की 'रामायण', विशेष स्क्रीनिंग की तैयारी

लेखन ज्योति सिंह 10:26 am Oct 14, 202610:26 am

क्या है खबर?

नितेश तिवारी की महत्वाकांक्षी फिल्म 'रामायण' का पहला अध्याय दिवाली पर रिलीज हो रहा है। इस पौराणिक गाथा में रणबीर कपूर (श्रीराम), साई पल्लवी (सीता) और यश (रावण) मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। ताजा अपडेट है कि सिनेमाघरों में फिल्म की रिलीज के साथ ही इसकी विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा, जिसमें दिग्गज सितारे शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि निर्माता इसके लिए जरूरी अनुमतियां प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हैं।