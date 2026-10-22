'रामायण' में एआर रहमान-हंस जिमर ने बिखेरा संगीत का जादू, 5 भाषाओं में रिलीज होगी फिल्म

यह फिल्म 2 हिस्सों में बनी है, जिसमें कई बड़े कलाकार एक साथ नजर आएंगे। रवि दुबे, सनी देओल, रकुल प्रीत सिंह जैसे नाम शामिल हैं और यश रावण के किरदार में दिखेंगे, जिनके लिए 'रावण तांडव' नाम का एक खास गाना भी है।

साई पल्लवी ने बताया कि कहानी को अलग-अलग भाषाओं में भी बिल्कुल सही और असली दिखाने के लिए कितनी बारीकी से काम किया गया है।

इसका पहला भाग इसी 'दिवाली' पर आएगा, जबकि दूसरा भाग अगले साल रिलीज होगा। यह फिल्म 5 भारतीय भाषाओं में रिलीज की जाएगी।

निर्माता चाहते हैं कि यह हर जगह के दर्शकों से जुड़े और अपनी भारतीय पहचान को मजबूती से बनाए रखे।