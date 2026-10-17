'रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड' का अमेरिका में डंका, एडवांस बुकिंग में ही बिक गईं 3 करोड़ से ज्यादा की टिकटें

फिल्म को मिल रही प्रतिक्रिया के पीछे इसके ट्रेलर और प्रचार को वजह माना जा रहा है। ट्रेलर में रावण और इंद्र के बीच युद्ध की झलक भी दिखाई गई है। अमेरिका में फैंडैंगो पर फिल्म के IMAX टिकट खरीदने पर 665 रुपये तक की छूट दी जा रही है। फिल्म IMAX और 3D फॉर्मेट में भी रिलीज होगी।

'रामायण: राइज ऑफ अ लेजेंड' का लक्ष्य उत्तरी अमेरिका में 'धुरंधर: द रिवेंज' की एडवांस बुकिंग के 38 करोड़ रुपये के कथित रिकॉर्ड को पीछे छोड़ना है। भारत में फिल्म की एडवांस बुकिंग 20 अक्टूबर से शुरू होने की खबर है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे।