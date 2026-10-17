'रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड' का अमेरिका में डंका, एडवांस बुकिंग में ही बिक गईं 3 करोड़ से ज्यादा की टिकटें
फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ अ लेजेंड' की अमेरिका में एडवांस बुकिंग को शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की इस फिल्म के प्रीमियर शो के लिए अब तक करीब 3 करोड़ 2 लाख रुपये से ज्यादा की टिकटें बिकने की खबर है। टिकटों की संख्या करीब 16,012 बताई जा रही है। फिल्म 5 नवंबर, 2026 को रिलीज होने वाली है। हालांकि, रिलीज तक एडवांस बुकिंग 9 करोड़ 50 लाख रुपये के पार जाएगी या नेहीं, ये अभी कहना मुश्किल है।
ट्रेलर और IMAX डिस्काउंट से एडवांस बुकिंग में उछाल
फिल्म को मिल रही प्रतिक्रिया के पीछे इसके ट्रेलर और प्रचार को वजह माना जा रहा है। ट्रेलर में रावण और इंद्र के बीच युद्ध की झलक भी दिखाई गई है। अमेरिका में फैंडैंगो पर फिल्म के IMAX टिकट खरीदने पर 665 रुपये तक की छूट दी जा रही है। फिल्म IMAX और 3D फॉर्मेट में भी रिलीज होगी।
'रामायण: राइज ऑफ अ लेजेंड' का लक्ष्य उत्तरी अमेरिका में 'धुरंधर: द रिवेंज' की एडवांस बुकिंग के 38 करोड़ रुपये के कथित रिकॉर्ड को पीछे छोड़ना है। भारत में फिल्म की एडवांस बुकिंग 20 अक्टूबर से शुरू होने की खबर है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे।