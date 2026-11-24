3D और IMAX के टिकटों के दाम भी घटा दिए गए हैं। अब 3D टिकट 119 से 249 तक में मिल रहे हैं, वहीं IMAX के टिकट 250 से शुरू होंगे।

यह छूट 24 नवंबर को गुरुपर्व त्योहार के मौके पर दी गई है। फिल्म ने पहले वीकेंड में 238 करोड़ की शानदार कमाई की थी।

हालांकि, हाल के दिनों में इसकी कमाई धीमी पड़ गई थी। इसके बावजूद, फिल्म ने भारत में अभी तक 955 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है और दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 1,700 करोड़ से ज्यादा हो गई है।