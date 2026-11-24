बॉक्स ऑफिस पर कमाई बढ़ाने के लिए 'रामायण' के निर्माताओं ने चली नई चाल, टिकट के दाम किए आधे से भी कम
लेखन अंशिका शुक्ला
'रामायण' फिल्म ने पूरे देश में अपने टिकट के दाम कम कर दिए हैं। अब सामान्य 2D टिकट केवल 99 में मिलेंगे, जबकि पहले इन टिकटों का दाम 300 से 400 तक होता था।
फिल्म की टीम ने इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी दी है। यह फैसला फिल्म की कमाई में आई गिरावट के बाद लिया गया है। मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी यह छूट मिलेगी।
'रामायण': 3D टिकट की कीमत हुई इतनी
3D और IMAX के टिकटों के दाम भी घटा दिए गए हैं। अब 3D टिकट 119 से 249 तक में मिल रहे हैं, वहीं IMAX के टिकट 250 से शुरू होंगे।
यह छूट 24 नवंबर को गुरुपर्व त्योहार के मौके पर दी गई है। फिल्म ने पहले वीकेंड में 238 करोड़ की शानदार कमाई की थी।
हालांकि, हाल के दिनों में इसकी कमाई धीमी पड़ गई थी। इसके बावजूद, फिल्म ने भारत में अभी तक 955 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है और दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 1,700 करोड़ से ज्यादा हो गई है।