DD न्यूज को दिए इंटरव्यू में नमित से पूछा गया कि जो दर्शक सिनेमाघर जाने के बजाय 'रामायण' को OTT पर मुफ्त में देखने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें कितना इंतजार करना होगा।

इस पर नमित ने कहा कि फिलहाल OTT रिलीज की कोई जल्दबाजी नहीं। वो चाहते हैं कि दर्शक फिल्म के शानदार संगीत और विजुअल्स का आनंद बड़े पर्दे पर ही लें। नमित ने बताया कि वो सामान्य OTT रिलीज प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं।