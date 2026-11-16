'रामायण' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ के पार, इन फिल्मों को मिली धोबी पछाड़

लेखन ज्योति सिंह 09:43 am Nov 16, 202609:43 am

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की पौराणिक फिल्म 'रामायण' का दबदबा बॉक्स ऑफिस पर लगातार जारी है। फिल्म ने अपनी रिलीज के दूसरे हफ्ते के दौरान वीकेंड पर ताबड़तोड़ कलेक्शन से दोबारा तहलका मचा दिया है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर आखिरकार इसने 700 करोड़ रुपये के क्लब में प्रवेश किया और किसी बॉलीवुड फिल्म के लिए सबसे बड़ा दूसरा रविवार दिया है। इससे रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' भी पीछे रह गई है। आइए जानते हैं कि 'रामायण' की ताजा कमाई कितनी हुई।