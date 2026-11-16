'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ के पार, इन फिल्मों को मिली धोबी पछाड़

'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ के पार, इन फिल्मों को मिली धोबी पछाड़
क्या है खबर?
रणबीर कपूर की पौराणिक फिल्म 'रामायण' का दबदबा बॉक्स ऑफिस पर लगातार जारी है। फिल्म ने अपनी रिलीज के दूसरे हफ्ते के दौरान वीकेंड पर ताबड़तोड़ कलेक्शन से दोबारा तहलका मचा दिया है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर आखिरकार इसने 700 करोड़ रुपये के क्लब में प्रवेश किया और किसी बॉलीवुड फिल्म के लिए सबसे बड़ा दूसरा रविवार दिया है। इससे रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' भी पीछे रह गई है। आइए जानते हैं कि 'रामायण' की ताजा कमाई कितनी हुई।
कलेक्शन
वीकेंड पर 'रामायण' ने किया दमदार कारोबार
सैकनिल्क के मुताबिक, रणबीर की 'रामायण' ने वीकेंड का पूरा फायदा उठाते हुए 11वें दिन (दूसरे रविवार को) 75 करोड़ रुपये कमाए हैं। यह 10वें दिन की कमाई 72.90 करोड़ रुपये से ज्यादा है।
फिल्म का कुल नेट कलेक्शन अब 760.60 करोड़ रुपये हो गया है।
इस साल मार्च में रिलीज हुई 'धुरंधर 2' ने अपने दूसरे रविवार को 68 करोड़ रुपये कमाए थे, लेकिन 'रामायण' ने 75 करोड़ के साथ बॉलीवुड रिलीज के लिए नया बेंचमार्क सेट किया है।
प्रदर्शन
विदेशों में भी बज रहा 'रामायण' का डंका
11 दिनों में, 'रामायण' की कुल विदेशी कमाई 475.50 करोड़ रुपये हुई है। इसके साथ ही, वैश्विक कुल कलेक्शन अब 1,384.50 करोड़ रुपये हो गया है।
फिल्म अब तक 'पठान' (544.28 करोड़), 'एनिमल' (556.36 करोड़), 'जवान' (643.87 करोड़), 'स्त्री 2' (625.27 करोड़) और अब 'छावा' (601.57 करोड़) के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ चुकी है।
भगवान राम की जीवनकथा पर आधारित इस महाकाव्य में रणबीर, साई पल्लवी, रव दुबे, अरुण गोविल और यश हैं। इसका दूसरा भाग 2028 में आएगा।