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'रामायण': राम बने रणबीर कपूर का जल्द होगा दीदार, आ गया सबसे बड़ा अपडेट
फिल्म 'रामायण' पर आया सबसे बड़ा अपडेट

'रामायण': राम बने रणबीर कपूर का जल्द होगा दीदार, आ गया सबसे बड़ा अपडेट

लेखन ज्योति सिंह
Mar 27, 2026
10:23 am
क्या है खबर?

रणबीर कपूर की बहुचर्चित फिल्म 'रामायण' ने लंबे वक्त से लोगों के बीच अपनी उत्सुकता बना रखी है। जैसा अनुमान लगाया जा रहा था कि राम नवमी 2026 पर फिल्म से जुड़ा कोई अपडेट आएगा, तो ऐसा हाे गया है। निर्माता नमित मल्होत्रा ने एक पोस्ट साझा करते हुए बताया है कि फिल्म में 'श्रीराम' बने रणबीर का पहला लुक आने के लिए तैयार है। इसके लिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण दिन चुना है जिसके बारे में आइए जानते हैं।

ऐलान

अप्रैल में होगा 'राम' का अनावरण

निर्माताओं ने पोस्ट में लिखा, 'शुभ राम नवमी। यह ऐसी कहानी है जो हम सभी की है, और हमारे द्वारा उठाया गया हर कदम गहरी जिम्मेदारी, भक्ति और देखभाल की भावना से प्रेरित है जिससे हम अपनी 'रामायण' को उसके सच्चे स्वरूप और पैमाने में, पूरी ईमानदारी के साथ जीवंत कर सकें। हम 2 अप्रैल को हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर 'राम' की अगली झलक साझा करने के लिए उत्साहित हैं। आपके प्यार, विश्वास और धैर्य के लिए धन्यवाद।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

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प्रचार

अमेरिका में किया जाएगा फिल्म का प्रचार

वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट मुताबिक, 'रामायण' के निर्माता कथित तौर पर अमेरिका में फिल्म के प्रचार दौरे की शुरुआत करने जा रहे हैं। पोस्टर और पहली झलक जारी करने के बाद यह इस परियोजना का पहला आधिकारिक प्रचार होगा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रणबीर, निर्माता नमित और निर्देशित नितेश तिवारी आने वाले दिनों में मीडिया से बातचीत करेंगे। साथ ही फिल्म से जुड़ी कई चीजें प्रदर्शित की जाएंगी। बता दें, 'रामायण' दिवाली, 2026 में रिलीज होगी।

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