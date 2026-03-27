फिल्म 'रामायण' पर आया सबसे बड़ा अपडेट

'रामायण': राम बने रणबीर कपूर का जल्द होगा दीदार, आ गया सबसे बड़ा अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 10:23 am Mar 27, 202610:23 am

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की बहुचर्चित फिल्म 'रामायण' ने लंबे वक्त से लोगों के बीच अपनी उत्सुकता बना रखी है। जैसा अनुमान लगाया जा रहा था कि राम नवमी 2026 पर फिल्म से जुड़ा कोई अपडेट आएगा, तो ऐसा हाे गया है। निर्माता नमित मल्होत्रा ने एक पोस्ट साझा करते हुए बताया है कि फिल्म में 'श्रीराम' बने रणबीर का पहला लुक आने के लिए तैयार है। इसके लिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण दिन चुना है जिसके बारे में आइए जानते हैं।