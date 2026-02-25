'रामायण' को टेस्ट स्क्रीनिंग में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली

रणबीर कपूर की 'रामायण' ने लॉस एंजिल्स में जीता दर्शकों का दिल, मिली ये प्रतिक्रिया

लेखन ज्योति सिंह 10:34 am Feb 25, 202610:34 am

क्या है खबर?

नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित महाकाव्य फिल्म 'रामायण' का इंतजार हर किसी को बेसब्री से है। निर्माताओं द्वारा फिल्म से अभी तक एक छोटा सा टीजर वीडियो जारी किया गया है, जबकि यह दिवाली, 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। खबरों के मुताबिक, निर्माताओं ने पहले ही फिल्म की टेस्ट स्क्रनिंग कर ली है। दिलचस्प बात यह है कि स्क्रीनिंग के बाद रणबीर कपूर की फिल्म को लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जो निर्माताओं के लिए पहली बड़ी जीत है।