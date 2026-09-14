'रामायण' का मोशन पोस्टर हुआ जारी, सिया-राम के रूप में साई और रणबीर लगे खूबसूरत
क्या है खबर?
नितेश तिवारी की पौराणिक फिल्म 'रामायण: भाग 1' को लेकर लोगों की उत्सुकता चरम पर है। इस बीच, निर्माताओं ने मोशन पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी किया है, जिसमें साई पल्लवी और रणबीर कपूर की पहली झलक देखने को मिली है। पोस्टर में शांत जंगल के बीच दोनों के किरदारों को एक भावुक पल साझा करते हुए दिखाया गया है। यह झलक वनवास के दौरान की प्रतीत होती है। इसने आते ही लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया है।
पोस्टर
सिया-राम की झलक में दिखा भावपूर्ण प्रेम
मोशन पोस्टर में साई और रणबीर जंगल के बीच एक चट्टान पर बैठे हुए हैं। माता सीता के किरदार में अभिनेत्री बैठी हैं। वहीं राम के किरदार में अभिनेता उनके बालों में फूल लगा रहे हैं।
दोनों की दिव्य छवि खूबसूरत और मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी है। कैप्शन में लिखा है, 'सिया राम के चिरस्थायी बंधन का जश्न मनाते हुए।'
बता दें कि 'रामायण: भाग 1' दिवाली, 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए मोशन पोस्टर
Celebrating the timeless bond of Siya Ram. 🕉️ pic.twitter.com/4LfRKV5RNe— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) September 14, 2026