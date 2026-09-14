'रामायण' का मोशन पोस्टर जारी

'रामायण' का मोशन पोस्टर हुआ जारी, सिया-राम के रूप में साई और रणबीर लगे खूबसूरत

लेखन ज्योति सिंह 09:54 am Sep 14, 202609:54 am

क्या है खबर?

नितेश तिवारी की पौराणिक फिल्म 'रामायण: भाग 1' को लेकर लोगों की उत्सुकता चरम पर है। इस बीच, निर्माताओं ने मोशन पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी किया है, जिसमें साई पल्लवी और रणबीर कपूर की पहली झलक देखने को मिली है। पोस्टर में शांत जंगल के बीच दोनों के किरदारों को एक भावुक पल साझा करते हुए दिखाया गया है। यह झलक वनवास के दौरान की प्रतीत होती है। इसने आते ही लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया है।