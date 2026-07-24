'रामायण' का ट्रेलर न आने से नाराज हुए लोग

'रामायण' का ट्रेलर रिलीज न होने पर भड़के फैंस, बोले- हर बार बहाना, हम मूर्ख नहीं

लेखन ज्योति सिंह 05:21 pm Jul 24, 202605:21 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की पौराणिक फिल्म 'रामायण' को लेकर सोशल मीडिया पर नाराजगी देखने को मिल रही है। इसका कारण फिल्म का ट्रेलर है जो 24 जुलाई को रिलीज होना था, लेकिन ऐन मौके पर निर्माताओं ने अपने फैसले को बदल दिया। करीब 4,000 करोड़ रुपये के बजट में बनकर तैयार हुई इस फिल्म की झलक देखने के लिए हर कोई बेताब है। ऐसे में जब ट्रेलर नहीं आया, तो लोगों ने निर्माताओं के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है।