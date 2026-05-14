'एक दिन' का गुस्सा साई पल्लवी पर, 'रामायण' में सीता के किरदार के साथ बड़ा खेल

बॉलीवुड में एंट्री करते ही साउथ की सुपरस्टार साई पल्लवी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। आमिर खान के बेटे जुनैद खान के साथ उनकी पहली फिल्म 'एक दिन' बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी, लेकिन इसका असली खामियाजा अब उनकी अगली महागाथा 'रामायण' को भुगतना पड़ रहा है। फिल्म 'एक दिन' में सई पल्लवी के हिंदी उच्चारण को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ाया गया, जिसे देखकर अब 'रामायण' के निर्माताओं के हाथ-पांव फूल गए हैं।

uकदम 'एक दिन' के फ्लॉप होते ही 'रामायण' के निर्माताओं ने चला बड़ा दांव दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, निर्देशक नितेश तिवारी और उनकी टीम ने अब सीता के किरदार को लेकर एक ऐसा 'बड़ा खेल' कर दिया है। फिल्म की गरिमा और हिंदी दर्शकों की नाराजगी से बचने के लिए निर्माताओं ने साई की आवाज पर 'कैंची' चला दी है। 'एक दिन' के बॉक्स ऑफिस पर असफल होने और उनके हिंदी उच्चारण की आलोचना के बाद सीता के किरदार के लिए उनकी आवाज को डब करने का फैसला किया गया है।

भाषा का मुद्दाश् साई की हिंदी बनी परेशानी 'एक दिन' की असफलता और साई के भारी दक्षिण भारतीय लहजे की तीखी आलोचना के बाद ये कदम उठाया जा रहा है। निर्माताओं का मानना है कि रामायण जैसी कालजयी गाथा में सीता का किरदार भावनात्मक गहराई के साथ शुद्ध हिंदी टोन भी मांगता है। 'एक दिन' के दौरान साई की हिंदी ने लोगों को ये सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया कि क्या वो सीता माता जैसे समृद्ध किरदार के साथ न्याय कर पाएंगी।

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नाराजगी सोशल मीडिया पर फूटा था लोगों का गुस्सा एक्स पर एक यूजर ने साई के वीडियो पर कमेंट किया था, 'साई पल्लवी हिंदी के आम शब्द भी नहीं बोल सकतीं और अब रामायण में सीता माता का रोल कर रही हैं।' एक ने लिखा, 'लगता है साई ने ये फिल्म सिर्फ हिंदी सुधारने के लिए की थी, ताकि रामायण में काम आए।' एक कमेंट था, 'इन्हें सीता के रोल में लेते वक्त नितेश तिवारी क्या सोच रहे थे? जिन्हें ठीक से हिंदी तक नहीं आती। बहुत खराब कास्टिंग।'