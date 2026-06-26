क्या रणबीर कपूर की 'रामायण' का दुबई में होगा भव्य प्रीमियर?

ऐलान

चुपचाप चल रहीं भव्य प्रीमियर की तैयारियां

सूत्र ने कहा, "अप्रैल में, इस विचार को रोक दिया गया था क्योंकि समय ठीक नहीं लग रहा था। अब जब स्थिति काफी हद तक सुधर गई है, तो टीम एक बार फिर 'रामायण' को दुबई ले जाने की संभावना तलाश रही है।" हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन भव्य प्रीमियर की तैयारियां चुपचाप चल रही हैं। बता दें, 'रामायण: पार्ट 1' दिवाली, 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है।