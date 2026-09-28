'रामायण' की रिलीज को लेकर आया नया अपडेट

'रामायण' तय तारीख से पहले सिनेमाघरों का करेगी रुख, आखिर क्या है निर्माताओं की योजना?

लेखन ज्योति सिंह 12:20 pm Sep 28, 202612:20 pm

क्या है खबर?

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण: भाग 1' को लेकर दर्शकों की उत्सुकता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस पौराणिक महाकाव्य में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश मुख्य किरदार में नजर आएंगे। इस साल दिवाली के शुभ अवसर पर इसे रिलीज किया जाना है। खबर थी कि फिल्म 6 नवंबर को दुनियाभर में रिलीज होगी और 8 नवंबर को इसे भारत में रिलीज किया जाएगा। ताजा अपडेट है कि इस योजना में एक बड़ा फेरबदल किया गया है।