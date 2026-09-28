'रामायण' तय तारीख से पहले सिनेमाघरों का करेगी रुख, आखिर क्या है निर्माताओं की योजना?
क्या है खबर?
नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण: भाग 1' को लेकर दर्शकों की उत्सुकता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस पौराणिक महाकाव्य में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश मुख्य किरदार में नजर आएंगे। इस साल दिवाली के शुभ अवसर पर इसे रिलीज किया जाना है। खबर थी कि फिल्म 6 नवंबर को दुनियाभर में रिलीज होगी और 8 नवंबर को इसे भारत में रिलीज किया जाएगा। ताजा अपडेट है कि इस योजना में एक बड़ा फेरबदल किया गया है।
बदलाव
तय तारीख से पहले फिल्म हो सकती है रिलीज
बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, 'रामायण' को 5 नवंबर को रिलीज करने की योजना बन रही है।
एक सूत्र ने कहा, "रामायण के निर्माताओं ने अब अपनी इस बहुमूल्य फिल्म को गुरुवार, 5 नवंबर को रिलीज़ करने का फैसला किया है। साथ ही, इस बार योजना इसे भारत और विदेशों में एक ही दिन रिलीज करने की है। सभी संबंधित पक्ष इस नई रिलीज तारीख से लगभग सहमत हैं। अगर इसे अंतिम मंजूरी मिल जाती है, तो निर्माता आधिकारिक घोषणा करेंगे।"
उम्मीद
दिवाली का फायदा और कलेक्शन में उछाल
सूत्र ने बताया कि 'रामायण' के निर्माता फिल्म को दिवाली से 3 दिन पहले सिनेमाघरों में लाने की योजना बना रहे हैं, जो उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है।
उन्होंने बताया कि फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह है और इससे सिनेमाघरों में भारी भीड़ उमड़ेगी। इससे फिल्म का कलेक्शन ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच सकता है।
बता दें, 'रामायण' का भारत में वितरण धर्मा प्रोडक्शन द्वारा किया जाएगा, जबकि सोनी पिक्चर्स ने विदेशों में फिल्म के वितरण अधिकार हासिल किए हैं।