पाइरेसी को लेकर 'रामायण' की टीम ने दी सख्त चेतावनी

पाइरेसी को लेकर 'रामायण' की टीम ने दी सख्त चेतावनी, दोषियों पर होगी कानूनी कार्रवाई

लेखन Manoj Panchal 11:20 am Nov 08, 202611:20 am

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' के निर्माताओं ने सिनेमाघरों में फिल्म की रिकॉर्डिंग कर उसे ऑनलाइन साझा करने वालों के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की है। टीम ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा, "हमारे संज्ञान में आया है कि 'नमित मल्होत्रा की रामायण' के अनधिकृत फुटेज सिनेमाघरों में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया व मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर साझा किए जा रहे हैं।" उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।