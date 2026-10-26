नवंबर में सिनेमाघरों में लगेगा मनोरंजन का मेला, रणबीर की 'रामायण' से 'यह प्रेम मोल लिया' तक; ये हैं महीने की बड़ी फिल्में
साल 2026 का नवंबर महीना बॉलीवुड प्रेमियों के लिए पूरा एंटरटेनमेंट लेकर आ रहा है। इसकी शुरुआत 5 नवंबर को फिल्म 'रामायण' से होगी।
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस कहानी में रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी जैसे बड़े सितारे नजर आएंगे।
इसी महीने में आयुष्मान खुराना और शरवरी की फिल्म 'यह प्रेम मोल लिया' भी आ रही है। यह एक फैमिली एंटरटेनर होगी, जो 27 नवंबर को रिलीज होगी।
ऑस्कर एंट्री 'गोंधल' नवंबर की बड़ी फिल्मों में शामिल
13 नवंबर को भी 2 बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक देंगी। इनमें से एक है 'गोंधल', जो भारत की तरफ से ऑस्कर में भेजी गई है।
यह फिल्म परंपरा और साइकोलॉजिकल थ्रिलर को एक साथ दिखाती है।
दूसरी फिल्म है 'प्रताप', जिसमें अमित साध पुलिस की दमदार भूमिका में दिखेंगे और यह एक ड्रामेटिक कहानी होगी। 20 नवंबर को भी दर्शकों को 2 फिल्में देखने को मिलेंगी।
एक है थ्रिलर फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' का रीमेक और दूसरी है ग्रामीण इलाके की हॉरर कहानी 'काली खेती', जिसमें जैकी श्रॉफ मुख्य भूमिका में हैं।
महीने के आखिर में इमरान हाशमी और जेनेलिया देशमुख की एक्शन से भरपूर फिल्म 'गनमास्टर G9' रिलीज होगी।
अगर आप फिल्मों में अलग-अलग तरह की कहानियों को पसंद करते हैं, तो यह महीना आपके लिए काफी कुछ लेकर आ रहा है!