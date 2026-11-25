इस फिल्म ने 32वें क्रिटिक्स चॉइस अवॉर्ड्स में 2 टेक्निकल शॉर्टलिस्ट में भी अपनी जगह पक्की की है।

यह शॉर्टलिस्ट सर्वश्रेष्ठ विजुअल इफेक्ट्स और सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन कैटेगरी के लिए हैं, जो फिल्म के प्रभावशाली तकनीकी काम को उजागर करती हैं।

नितेश तिवारी ने इस फिल्म का निर्देशन किया है और उन्होंने श्रीधर राघवन के साथ मिलकर इसका सह-लेखन किया है। 'रामायण' में रणबीर और यश को केंद्रीय भूमिकाओं में दिखाया गया है।