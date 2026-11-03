रणबीर कपूर की 'रामायण' का भव्य आगाज, दिल्ली-मुंबई में टिकट के दाम चौंका देंगे
रणबीर कपूर अभिनीत और नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' 5 नवंबर, 2026 को भारत के सिनेमाघरों में आ रही है।
लॉस एंजिल्स और लंदन में बड़े प्रीमियर के बाद, यह फिल्म अब 2D, 3D, IMAX और 4DX फॉर्मेट में उपलब्ध होगी।
बड़े शहरों में इसके सुबह के शुरुआती शो भी रखे गए हैं। हालांकि, दर्शकों को यह ध्यान रखना होगा कि टिकट के दाम शहर और सिनेमा हॉल के फॉर्मेट के हिसाब से अलग-अलग होंगे।
दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता में टिकट के दाम
दिल्ली में, 4DX 3D टिकटों के लिए आपको 1,100 से 1,500 चुकाने होंगे, जबकि सामान्य 3D टिकट 400 से 750 में मिलेंगे।
वहीं मुंबई में 4DX 3D के टिकट 1,200 से 1,600 के बीच हैं और सामान्य 3D के लिए 450 से 800 देने पड़ सकते हैं।
बेंगलुरु में IMAX के टिकट 850 से 1,250 तक मिल रहे हैं, जिसके शो सुबह 6:15 बजे से ही शुरू हो जाएंगे। कोलकाता में पहला शो सुबह 7:00 बजे से शुरू होगा, जहां IMAX सीटें 750 से 1,100 में उपलब्ध होंगी। अ
गर आप थोड़ा कम बजट में फिल्म देखना चाहते हैं, तो वहां सामान्य 2D टिकट सिर्फ 150 से शुरू होते हैं।
'रामायण' - रणबीर की मुख्य भूमिका में भव्य रूपांतरण
रणबीर की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म 'रामायण' की पौराणिक कहानी का एक भव्य और महाकाव्यात्मक रूपांतरण है।
अगर आपको पौराणिक कथाएं और बड़े कलाकारों से सजी शानदार विजुअल्स वाली फिल्में पसंद हैं।