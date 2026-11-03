रणबीर कपूर की 'रामायण' का भव्य आगाज, दिल्ली-मुंबई में टिकट के दाम चौंका देंगे

दिल्ली में, 4DX 3D टिकटों के लिए आपको 1,100 से 1,500 चुकाने होंगे, जबकि सामान्य 3D टिकट 400 से 750 में मिलेंगे।

वहीं मुंबई में 4DX 3D के टिकट 1,200 से 1,600 के बीच हैं और सामान्य 3D के लिए 450 से 800 देने पड़ सकते हैं।

बेंगलुरु में IMAX के टिकट 850 से 1,250 तक मिल रहे हैं, जिसके शो सुबह 6:15 बजे से ही शुरू हो जाएंगे। कोलकाता में पहला शो सुबह 7:00 बजे से शुरू होगा, जहां IMAX सीटें 750 से 1,100 में उपलब्ध होंगी। अ

गर आप थोड़ा कम बजट में फिल्म देखना चाहते हैं, तो वहां सामान्य 2D टिकट सिर्फ 150 से शुरू होते हैं।