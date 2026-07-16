कॉमिक-कॉन में रिलीज होगा 'रामायण' का ट्रेलर

हॉलीवुड के सबसे बड़े मंच पर 'रामायण', 4,800 लोगों के विशाल हॉल में रिलीज होगा ट्रेलर

लेखन नेहा शर्मा 11:59 am Jul 16, 202611:59 am

क्या है खबर?

ग्लोबल मंच पर भारतीय सिनेमा का डंका बजाने के लिए निर्देशक नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' पूरी तरह तैयार है। दुनिया के सबसे बड़े पॉप कल्चर कन्वेंशन 'सैन डिएगो कॉमिक-कॉन' में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च कर इतिहास रचने की तैयारी की जा चुकी है। इस खास मौके पर मार्वल स्टूडियोज और हॉलीवुड के तमाम बड़े दिग्गजों के बीच फिल्म के 'राम' यानी रणबीर कपूर और 'रावण' का किरदार निभा रहे सुपरस्टार यश का जलवा देखने को मिलेगा।