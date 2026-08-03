'रामायण' के कलाकारों के पहनावे पर उठे सवाल, जानिए डिजाइनर ने जवाब में क्या कहा?

रिम्पल ने बताया कि सीता का लुक उनका अपना व्यक्तिगत नजरिया है। इसका मकसद ऐतिहासिक रूप से सटीक होना नहीं है, क्योंकि त्रेता युग में लोग क्या पहनते थे, यह कोई नहीं जानता था।

उन्होंने आगे कहा कि उनकी प्रेरणा कैलेंडर कला, मंदिर की कलाकृतियों और राजा रवि वर्मा की चित्रकलाओं से मिली है।

हरप्रीत ने कैकेयी के पहनावे के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि रंगों का चुनाव जानबूझकर किया गया था, जिसमें मातृत्व के लिए हरा और भावनात्मक संघर्ष के लिए मरून रंग शामिल है।

उन्होंने दर्शकों से आग्रह किया कि वे कोई भी राय बनाने से पहले फिल्म जरूर देखें।