'रामायण' फिल्म में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले रवि दुबे ने हाल ही में एक रील साझा की है। इस रील में उन्होंने कनाडा के एक थिएटर के बाहर फिल्म का एक बड़ा पोस्टर दिखाया है।

यह बताता है कि 5 नवंबर को रिलीज होने के बाद से 'रामायण' की धूम अभी भी कम नहीं हुई है। निर्देशक नितेश तिवारी की यह फिल्म दुनिया भर के दर्शकों को पसंद आ रही है।

यही नहीं, 99वें एकेडमी अवॉर्ड्स में विजुअल इफेक्ट्स की टॉप 20 सूची में भी 'रामायण' ने जगह बनाई है। इस सूची में 'एवेंजर्स: डूम्सडे' और 'ड्यून: पार्ट थ्री' जैसी बड़ी हॉलीवुड फिल्में भी शामिल हैं।