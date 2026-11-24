'रामायण' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस पर 'रामायण' की कमाई 1,700 करोड़ के पार, टूटा 'पुष्पा 2' का रिकाॅर्ड

लेखन ज्योति सिंह 09:56 am Nov 24, 202609:56 am

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की पौराणिक फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े रिकॉर्ड बना रही है। फिल्म की दैनिक कमाई कारोबारी दिनों में आकर भले गिरावट का मुंह देख रही हो, लेकिन दुनियाभर में इसने 1,700 करोड़ रुपये से अधिक कमाई कर डाली है। इस दमदार कारोबार के साथ, फिल्म ने अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आइए जानते हैं कि भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 'रामायण' ने अब तक कितना कारोबार कर लिया।