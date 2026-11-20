'रामायण' ने 15वें दिन 'KGF 2' को चटा दी धूल

'रामायण': रणबीर-यश ने मिलकर तोड़ा 'KGF 2' का रिकॉर्ड, 1,600 करोड़ कमाने से इतनी दूर

लेखन ज्योति सिंह 09:35 am Nov 20, 202609:35 am

क्या है खबर?

रणबीर कपूर और यश अभिनीत फिल्म 'रामायण' का बॉक्स ऑफिस पर दमदार प्रदर्शन जारी है। कारोबारी दिनों पर भी दोहरे आंकड़ों के साथ कमाई करने का सिलसिला लगातार जारी है। दिलचस्प बात यह है कि 15वें दिन यश ने अपनी ही ब्लाॅकबस्टर फिल्म 'KGF 2' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वर्ल्डवाइड कलेक्शन में फिल्म 1,600 करोड़ के क्लब में दाखिल होने से कुछ कदम दूर है। चलिए एक नजर डालते हैं 'रामायण' की ताजा हुई कमाई पर।