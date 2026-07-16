आदिनाथ कोठारे 15 साल बाद लेंगे तलाक

'रामायण' के अभिनेता आदिनाथ कोठारे ने तोड़ी 15 साल की शादी, किया तलाक का ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 02:56 pm Jul 16, 202602:56 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' में नजर आने वाले जाने-माने अभिनेता आदिनाथ कोठारे अचानक चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने अपनी पत्नी उर्मिला कोठारे से तलाक का ऐलान ​करके फैंस को चौंका दिया है। अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक संयुक्त पोस्ट साझा किया और अपने बयान में बताया कि उन्होंने अपने 15 साल के वैवाहिक जीवन के बाद अलग होने का फैसला लिया है। हालांकि, वे अपनी बेटी जिजा की परवरिश साथ मिलकर करते रहेंगे।