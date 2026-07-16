'रामायण' के ट्रेलर को प्रमाणपत्र मिल गया

'रामायण' के ट्रेलर को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी, जानिए कितने मिनट होगा लंबा

लेखन ज्योति सिंह 10:37 am Jul 16, 202610:37 am

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की पौराणिक फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' को लेकर फैंस का उत्साह बढ़ता जा रहा है। यह न सिर्फ भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म बताई जा रही है, बल्कि इस साल की सबसे प्रतीक्षित फिल्म भी है। नमित मल्होत्रा द्वारा निर्मित और नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित, 'रामायण' की कुछ झलकियां पहले सामने आ चुकी हैं। अब फिल्म के ट्रेलर को लेकर बड़ा अपडेट आया है, जिसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने पास कर दिया है।