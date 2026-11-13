'रामायण' देख गदगद हुईं रामानंद सागर की 'सीता', बोलीं- मैंने कहा था ना फिल्म हिट होगी
क्या है खबर?
नितेश तिवारी की 'रामायण: पार्ट 1' इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हो गई है। 5 नवंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने महज आठ दिनों में दुनियाभर में 1,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। दर्शकों के साथ-साथ अब रामानंद सागर की 'रामायण' में सीता का मशहूर किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया ने भी इस फिल्म की जबरदस्त कमाई और सफलता पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
प्रतिक्रिया
'रामायण' की छप्परफाड़ कमाई सुनकर गदगद हुईं दीपिका
पैपराजी से बातचीत के दौरान जब दीपिका को 'रामायण' की शानदार कमाई के बारे में बताया गया तो वो बेहद खुश नजर आईं। उन्होंने कहा कि उन्हें रिलीज से पहले ही इसकी सफलता का अंदाजा था। दीपिका ने कहा, "देखिए, मैंने कहा था न कि फिल्म बहुत अच्छी बनी है और ये जरूर हिट होगी। इसमें इतने बड़े सितारे हैं। देखिए कैसे इसने महज 4-5 दिनों में ही 900-1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। शानदार।"
तारीफ
फिल्म के VFX और स्टारकास्ट की मुरीद हुईं दीपिका
दीपिका ने फिल्म के शानदार लुक, खासकर इसके विजुअल इफेक्ट्स और बड़े कलाकारों की भी जमकर तारीफ की।
उन्होंने कहा, "हां, फिल्म बहुत अच्छी है। इसमें इतने बड़े सितारे हैं और VFX भी बेहद खूबसूरत हैं।"
इसके साथ ही दीपिका ने वहां मौजूद फोटोग्राफर्स से भी सिनेमाघरों में जाकर यह फिल्म देखने की अपील की। उन्होंने कहा कि परिवार के साथ बड़े पर्दे पर इस फिल्म को देखना वाकई एक बहुत ही शानदार और यादगार अनुभव है।
यादगार किरदार
40 साल बाद भी लोगों के दिलों में बसती हैं टीवी की 'सीता'
दीपिका चिखलिया की ये तारीफ इसलिए भी बेहद खास है, क्योंकि 'रामायण' से उनका बरसों पुराना और गहरा नाता है।
साल 1987 में आए रामानंद सागर के ऐतिहासिक शो में उन्होंने माता सीता का किरदार निभाकर हर घर में अपनी खास जगह बनाई थी।
शो के प्रसारण को दशकों बीत चुके हैं, लेकिन लोगों के दिलों में उनकी छवि आज भी वैसी ही है। उनका ये यादगार किरदार भारतीय टीवी इतिहास और संस्कृति की एक अनमोल विरासत बन चुका है।
कमाई
4,000 करोड़ के बजट में बनी 'रामायण' ने 8 दिन में कमाए 1,000 करोड़
2 भागों में बनी 'रामायण' का कुल बजट करीब 4,000 करोड़ रुपये है। इसके पहले भाग में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता, यश, रावण और रवि दुबे अहम भूमिका में हैं।
इसका दूसरा भाग साल 2028 में रिलीज होगा, जिसमें सनी देओल, हनुमान और राघव जुयाल मेघनाद बनेंगे।
दिवाली की छुट्टियों में 'रामायण: पार्ट 1' की कमाई तेजी से बढ़ी और महज 8 दिनों में इसने दुनियाभर में 1,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया।