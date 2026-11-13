'रामायण' देख गदगद हुईं रामानंद सागर की 'सीता', बोलीं- मैंने कहा था ना फिल्म हिट होगी

दीपिका चिखलिया की ये तारीफ इसलिए भी बेहद खास है, क्योंकि 'रामायण' से उनका बरसों पुराना और गहरा नाता है।

साल 1987 में आए रामानंद सागर के ऐतिहासिक शो में उन्होंने माता सीता का किरदार निभाकर हर घर में अपनी खास जगह बनाई थी।

शो के प्रसारण को दशकों बीत चुके हैं, लेकिन लोगों के दिलों में उनकी छवि आज भी वैसी ही है। उनका ये यादगार किरदार भारतीय टीवी इतिहास और संस्कृति की एक अनमोल विरासत बन चुका है।