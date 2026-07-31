'एनिमल' की छवि बनेगी रोड़ा? 'श्रीराम' बने रणबीर कपूर पर बोले रामानंद सागर के पोते
क्या है खबर?
रामानंद सागर की 'रामायण' ने भारतीय टेलीविजन पर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था, जिसकी तुलना आज भी महाकाव्य पर बनने वाले हर नए रूप से की जाती है। अब नितेश तिवारी की आगामी फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर जारी होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। इस बीच रामानंद सागर के पोते शिव सागर ने ट्रेलर की जमकर तारीफ की है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दर्शक रणबीर कपूर को भगवान राम के रूप में दिल से स्वीकार करेंगे।
प्रतिक्रिया
'रामायण' का नया रूप देख कही ये बात
बॉलीवुड हंगामा से शिव सागर ने फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर पर कहा, "सच कहूं तो मुझे ये काफी पसंद आया। शुरुआती टीजर में ग्राफिक्स की क्वालिटी बजट के पैमाने से मेल नहीं खा रही थी, लेकिन अब ट्रेलर और इसकी दमदार स्टारकास्ट को देखकर मैं प्रभावित हूं। यश रावण के रूप में काफी शानदार लग रहे हैं, वहीं साई पल्लवी भी माता सीता के किरदार में पूरी तरह ढलती नजर आ रही हैं, खासकर उनके बोलने और अभिव्यक्ति का अंदाज।"
उम्मीद
'रामायण' से खुलेगा भारतीय पौराणिक कथाओं का वैश्विक बाजार
शिव बोले, "कुल मिलाकर फिल्म बेहद भव्य लग रही है।" उनका मानना है कि ये फिल्म अंतरराष्ट्रीय दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है।
उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे भारतीय पौराणिक कथाओं, संस्कृति और फैंटेसी के लिए वैश्विक बाजार खोलने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा, "अगर फिल्म इसमें सफल होती है तो ये बड़ी उपलब्धि होगी और इससे पूरे भारतीय सिनेमा को फायदा पहुंचेगा। जिस तरह से पुष्पक विमान की कल्पना की गई है, वह भी काफी सराहनीय है।"
बेकबे
'राम' के रूप में स्वीकारे जाएंगे रणबीर कपूर?
शिव ने आगे कहा, "मुझे बाघों के रथ पर शूर्पणखा (रकुल प्रीत सिंह) की एंट्री भी बहुत पसंद आई। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि दर्शक रणबीर कपूर को भगवान राम के रूप में स्वीकार करें और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। फिल्म 'एनिमल' (2023) के बाद लोगों के दिमाग में उनकी एक खास छवि बन गई होगी। फिर भी इस शानदार स्टार कास्ट और भव्य विजुअल अनुभव के साथ ये फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ सकती है।"
कालजयी शो
रामानंद सागर की 'रामायण' का वो दौर, जो इतिहास बन गया
रामानंद सागर की 'रामायण' भारतीय टेलीविजन इतिहास का सबसे कालजयी शो है।
1987 में प्रसारित इस धारावाहिक में अरुण गोविल ( भगवान राम), दीपिका चिखलिया ( माता सीता) और सुनील लहरी (लक्ष्मण) ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं।
हिंदू महाकाव्य पर आधारित ये शो एक सांस्कृतिक क्रांति बन गया था, जिसे देखने के लिए हर हफ्ते करोड़ों दर्शक टीवी से चिपक जाते थे।
दशकों बाद भी रामानंद सागर की 'रामायण' को पौराणिक कथाओं के सर्वश्रेष्ठ रूपांतरण का मानक माना जाता है।