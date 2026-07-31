क्या 'एनिमल' बिगाड़ेंगी रणबीर कपूर का खेल?

'एनिमल' की छवि बनेगी रोड़ा? 'श्रीराम' बने रणबीर कपूर पर बोले रामानंद सागर के पोते

लेखन नेहा शर्मा 05:42 pm Jul 31, 202605:42 pm

क्या है खबर?

रामानंद सागर की 'रामायण' ने भारतीय टेलीविजन पर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था, जिसकी तुलना आज भी महाकाव्य पर बनने वाले हर नए रूप से की जाती है। अब नितेश तिवारी की आगामी फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर जारी होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। इस बीच रामानंद सागर के पोते शिव सागर ने ट्रेलर की जमकर तारीफ की है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दर्शक रणबीर कपूर को भगवान राम के रूप में दिल से स्वीकार करेंगे।