राम पोथिनेनी की 'रापो23' का दूसरा शेड्यूल हुआ पूरा, जानिए क्या है फिल्म में खास?
अभिनेता राम पोथिनेनी की आने वाली फिल्म 'रापो23' की शूटिंग का एक बड़ा हिस्सा हाल ही में पूरा हो गया है। इसमें एक किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा, दमदार नाइट एक्शन सीक्वेंस भी फिल्माया गया है।
इस फिल्म में राम खुद अभिनय करने के साथ-साथ निर्देशन की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। यूनिट से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस बड़े शेड्यूल को टीम ने एक्शन कोरियोग्राफर केविन मास्टर की मदद से पूरा किया, जिन्होंने दमदार एक्शन सीक्वेंस तैयार किया था।
इसके अलावा, राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार विजेता सिनेमैटोग्राफर थिरुनावुक्कारसु (थिरु) ने भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई है।
कृष्णा की 'रापो23' है एक साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर
'रापो23' एक साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे कृष्णा पोथिनेनी बना रहे हैं। इसमें राम 'वीरा' नाम के किरदार को पर्दे पर उतारेंगे। बताया जा रहा है कि राम ने पुडुचेरी में 24 घंटे लगातार शूटिंग करके इस काम को अंजाम दिया।
हाल ही में फिल्म में अभिनेत्री संयुक्ता को भी शामिल किया गया है। उनके जन्मदिन के मौके पर इस बात की घोषणा की गई थी।
सैम सी एस ने फिल्म का म्यूजिक दिया है, वहीं ए एस प्रकाश ने इसके सेट तैयार किए हैं। यह फिल्म दर्शकों को जबरदस्त एक्शन और एक रोमांचक कहानी देने का वादा करती है।