गूगल ने बदला एंड्रॉयड बैकअप का नियम

गूगल ने बदला नियम, अब एंड्रॉयड बैकअप भी स्टोरेज लिमिट का हिस्सा होगा

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:33 am Jul 07, 202610:33 am

क्या है खबर?

गूगल ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अकाउंट स्टोरेज से जुड़ा नया बदलाव लागू करना शुरू कर दिया है। आज (7 जुलाई) से नए एंड्रॉयड यूजर्स का पूरा बैकअप डाटा गूगल अकाउंट की स्टोरेज लिमिट में गिना जाएगा। पहले केवल गूगल फोटोज पर अपलोड की गई तस्वीरें, वीडियो और MMS मीडिया ही स्टोरेज में शामिल होते थे। मौजूदा एंड्रॉयड यूजर्स को भी यह बदलाव आने वाले महीनों में धीरे-धीरे दिखाई देगा। इससे स्टोरेज उपयोग का तरीका बदल जाएगा।