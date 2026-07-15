राम गोपाल वर्मा सेंसर बोर्ड पर भड़के, पूछा- सरकार चुन सकते हैं तो फिल्म क्यों नहीं?

वर्मा ने अपने पोस्ट की शुरुआत 'सेंसर को प्रतिबंधित (बैन) किया जाना चाहिए' लिखकर की।

उन्होंने आगे लिखा कि मौजूदा डिजिटल युग में फिल्मों को सेंसर करना पूरी तरह तर्कहीन है। वर्तमान व्यवस्था को बुनियादी रूप से दोषपूर्ण बताते हुए उन्होंने सरकार द्वारा नियुक्त समिति के सदस्यों की योग्यता पर सवाल उठाए, जो यह तय करते हैं कि दर्शक क्या देख सकते हैं और क्या नहीं।

उनके मुताबिक, सेंसर बोर्ड द्वारा वयस्कों को फिल्मों से बचाना बिल्कुल बेवकूफी है।