राम गोपाल वर्मा ने की हॉरर फिल्म 'ऑब्सेशन' की तारीफ, कह दी यह बात
निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने हाल ही में हॉरर फिल्म 'ऑब्सेशन' की तारीफ की है। उन्होंने बताया कि इस फिल्म का एक दृश्य देखकर उन्हें अपनी फिल्म 'कौन' में उर्मिला मातोंडकर के उस यादगार पल की याद आ गई।
राम ने X पर एक क्लिप भी साझा की और लिखा, 'ऑब्सेशन देखने के बाद मुझे 'कौन' वाली उर्मिला का यह शॉट याद आ गया।'
'ऑब्सेशन' ने की दुनिया भर में 200 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई
करी बार्कर द्वारा निर्देशित 'ऑब्सेशन' में माइकल जॉनस्टन और इंडे नेवरेट मुख्य भूमिकों में हैं। फिल्म में माइकल का किरदार बेयर बेली ने निभाया है। फिल्म में वो एक शांत स्वभाव का म्यूजिक स्टोर कर्मचारी है और अपनी सहकर्मी निक्की फ्रीमैन को गुपचुप तरीके से पसंद करता है।
इस फिल्म को पिछले साल टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 'मिडनाइट मैडनेस' सेक्शन में पहली बार दिखाया गया था। इसके बाद मई में यह अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज हुई।
सिर्फ 7,50,000 डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 200 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई कर ली है। किसी इंडी हॉरर फिल्म के लिए यह वाकई बेहद शानदार कामयाबी है।