राम गोपाल वर्मा की 'रामायण' के बजट पर राय

'रामायण' से 10 गुना ज्यादा कमाएगी 'रामायण 2'? राम गोपाल वर्मा ने की भविष्यवाणी

लेखन सयाली 06:36 pm Nov 15, 202606:36 pm

क्या है खबर?

फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने नमित मल्होत्रा ​​की 'रामायण' के बजट पर राय पेश की। उनका दावा है कि फिल्म के पहले भाग को बनाने में 800 करोड़ रुपये से भी कम का खर्च आया। एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने अनुमान लगाया कि 'रामायण 2' पहले भाग की तुलना में 10 गुना ज्यादा कमाई कर सकती है। उन्होंने नमित ​​की व्यावसायिक रणनीति की तारीफ करते हुए उन्हें बॉलीवुड के सबसे बड़े फिल्म निर्माताओं में से एक बताया।