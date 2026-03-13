'सरकार 4' पर काम शुरू करेंगे राम गोपाल वर्मा

निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने 'सरकार 4' पर लगाई मुहर, बताया कब होगी शुरू

लेखन ज्योति सिंह 07:37 pm Mar 13, 202607:37 pm

क्या है खबर?

निर्माता-निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने अपनी चर्चित राजनीतिक क्राइम-थ्रिलर फ्रैंचाइजी 'सरकार' की चौथी किस्त पर आधिकारिक मुहर लगा दी है। 13 मार्च को रेड लॉरी फिल्म फेस्टिवल उद्घाटन दिवस के मौके पर उन्होंने यह जानकारी साझा की। निर्देशक इस समारोह में अपनी कल्ट-क्लासिक फिल्म 'शिवा' की स्क्रीनिंग के लिए शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान बातचीत में उन्होंने बताया कि वह 'सरकार 4' की शूटिंग अगले महीने से शुरू करने की योजना बना रहे हैं।