राम चरण और जाह्नवी कपूर का जलवा, इस दिन टीवी पर आ रही 'पेड्डी'

राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' का रविवार, 11 अक्टूबर को शाम 5 बजे तेलुगू टीवी पर पहली बार वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने जा रहा है। बुची बाबू सना के निर्देशन और सुकुमार की लिखी कहानी पर बनी ये स्पोर्ट्स-एक्शन ड्रामा फिल्म गन्ने के खेतों में काम करने वाले मजदूरों के संघर्ष, सपनों और मुश्किलों को दर्शाती है। फिल्म में खेल और दमदार एक्शन के साथ-साथ एक भावनात्मक पहलू भी देखने को मिलेगा।