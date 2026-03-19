फिल्म 'पेड्‌डी' पर आया चौंकाने वाला अपडेट

राम चरण की फिल्म 'पेड्‌डी' पर आया चौंकाने वाला अपडेट, जानकर टूट जाएगा दिल

लेखन ज्योति सिंह 08:27 pm Mar 19, 202608:27 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार राम चरण की बहुप्रतीक्षित पैन-इंडिया फिल्म 'पेड्‌डी' का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बुच्ची बाबू सना के निर्देशन में बनी इस फिल्म को पहले मार्च, 2026 में रिलीज किए जाने की योजना थी, लेकिन इसे 30 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। निर्माताओं ने इस बदलाव का ऐलान आधिकारिक तौर पर किया था जिसके फैंस का इंतजार बढ़ गया। अब फिल्म से जुड़ा चौंकाने वाला अपडेट आया है जो लोगों का दिल तोड़ देगा।