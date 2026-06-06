राम चरण की 'पेड्डी' की दीवानगी, फिल्म देखने जापान से भारत आए जबरा फैंस ने सिनेमाघर के बाहर गाए गाने, वीडियो वायरल मनोरंजन Jun 06, 2026

ग्लोबल स्टार राम चरण का जलवा अब पूरी दुनिया के सिर चढ़कर बोल रहा है। उनकी नई फिल्म 'पेड्डी' देखने के लिए टोक्यो (जापान) से मासामी और क्रिस नाम के दो जबरा फैन खास तौर पर भारत आए हैं। फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया और पहले ही दिन दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली। इन जापानी फैन्स का उत्साह देखकर हर कोई हैरान रह गया। हैदराबाद के एक सिनेमाघर के बाहर वे 'पेड्डी' के गानों पर झूमते और गाते नजर आए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।