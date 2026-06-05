उपासना कोनिडेला का केक काटते हुए वीडियो वायरल

राम चरण की 'पेड्‌डी' ने दुनियाभर में कमाए 100 करोड़, पत्नी उपासना ने यूं मनाया जश्न

लेखन ज्योति सिंह 12:23 pm Jun 05, 202612:23 pm

क्या है खबर?

तेलुगु सुपरस्टार राम चरण की पैन-इंडिया फिल्म 'पेड्‌डी' ने रिलीज होते ही तहलका मचा दिया है। समीक्षकों और दर्शकों से मिली-जुली और सकारात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद, फिल्म ने पहले दिन बंपर ओपनिंग की। भारत में कमाई 50 करोड़ रुपये के पार हो चुकी है, जबकि दुनियाभर में इसने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा लिए हैं। फिल्म को मिल रही शानदार सफलता के बीच, राम चरण की पत्नी और उद्यमी उपासना कोनिडेला का जश्न मनाते हुए एक वीडियो आया है।