'पेड्‌डी' ने पहले दिन कर डाली धुआंधार कमाई

'पेड्‌डी' की दहाड़ से थर्राया बॉक्स ऑफिस, पहले दिन कमाई 50 कराेड़ रुपये के पार

लेखन ज्योति सिंह 09:37 am Jun 05, 202609:37 am

क्या है खबर?

राम चरण की फिल्म 'पेड्‌डी' का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे थे। 4 जून को फिल्म ने आखिरकार सिनेमाघरों में दस्तक दी और पहले ही दिन इसकी गरज से बॉक्स ऑफिस थर्रा उठा। बुची बाबू सना के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने भारत में 50 करोड़ के क्लब में शानदार प्रवेश किया। वहीं दुनियाभर में कमाई का आंकड़ा 100 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। इस तूफानी कमाई ने निर्माताओं और फैंस को बेहद उत्साहित कर दिया है।