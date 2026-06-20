राम चरण और उपासना ने पहली बार दिखाया बेटी का चेहरा

राम चरण और उपासना ने पहली बार दिखाया बेटी कारा का चेहरा, दिल हार बैठे प्रशंसक

लेखन नेहा शर्मा 07:16 pm Jun 20, 202607:16 pm

क्या है खबर?

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार राम चरण और उनकी पत्नी उपासना कामिनेनी कोनिडेला के फैंस के लिए आखिरकार वो बड़ा दिन आ ही गया है, जिसका उन्हें सालों से इंतजार था। लंबे समय के सस्पेंस और प्रशंसकों की मांग पूरी करते हुए इस मशहूर स्टार कपल ने पहली बार अपनी लाडली बेटी क्लिन कारा का चेहरा दुनिया को दिखाया है। जैसे ही कारा की पहली झलक सोशल मीडिया पर आई, फैंस उस पर प्यार बरसाने से खुद को रोक नहीं पाए।