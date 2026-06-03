आमिर खान के ट्रेनर ने राम चरण को सिखाए कुश्ती के दांव, 'पेड्डी' में मचेगा असली एक्शन का तहलका

' पेड्डी ' 4 जून को होगी रिलीज

फिल्म में वास्तविकता लाने के लिए, निर्माताओं ने तेलंगाना के असली पहलवानों को सेट पर बुलाया। इसके साथ ही, सभी कलाकारों को खेलों का खास प्रशिक्षण भी दिया गया।

फिल्म के सिनेमेटोग्राफर आर. रथनावेलु ने राम की लगन और मेहनत की खूब तारीफ है।

इस फिल्म में जाह्नवी कपूर अहम भूमिका निभा रही हें और उनके साथ कई दिग्गज कलाकार भी हें। यह फिल्म 4 जून को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।