300 करोड़ का आंकड़ा पार कर राम चरण ने ली लंबी छुट्टी, 'RC17' में दिखेगा उनका अनदेखा अवतार
मनोरंजन
राम चरण पिछले 2 साल से अपनी फिल्म 'पेड्डी' की तैयारी में जुटे हुए थे। इस दौरान उन्होंने कड़ी शारीरिक मेहनत की और कई गंभीर चोटें भी खाईं।
अब फिल्म के दुनिया भर में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने के बाद, उन्होंने 3 महीने का यह ब्रेक लिया है, जिसके वे पूरी तरह हकदार हैं।
इस फुर्सत के पल में वे आराम करेंगे, अपनी चोटों से उबरने और परिवार के साथ समय बिताएंगे।
'RC17' में सुकुमार के साथ दिखेगा राम का नया लुक
यह ब्रेक राम को अपनी अगली फिल्म 'RC17' के लिए खुद को तैयार करने में भी मदद करेगा। इस फिल्म में वे एक बार फिर निर्देशक सुकुमार के साथ काम करेंगे, जो 'रंगस्थानम' जैसी अपनी शानदार फिल्मों के लिए जाने जाते हैं।
दर्शक राम के एक नए लुक की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि वे अपने रेसलर वाले शरीर से हटकर एक ज्यादा वर्सेटाइल अवतार में नजर आएंगे।