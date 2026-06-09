300 करोड़ का आंकड़ा पार कर राम चरण ने ली लंबी छुट्टी, 'RC17' में दिखेगा उनका अनदेखा अवतार मनोरंजन Jun 09, 2026

राम चरण पिछले 2 साल से अपनी फिल्म 'पेड्डी' की तैयारी में जुटे हुए थे। इस दौरान उन्होंने कड़ी शारीरिक मेहनत की और कई गंभीर चोटें भी खाईं।

अब फिल्म के दुनिया भर में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने के बाद, उन्होंने 3 महीने का यह ब्रेक लिया है, जिसके वे पूरी तरह हकदार हैं।

इस फुर्सत के पल में वे आराम करेंगे, अपनी चोटों से उबरने और परिवार के साथ समय बिताएंगे।