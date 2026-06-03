राम चरण की 'पेड्डी' का धांसू आगाज, रिलीज से पहले बिके 3 लाख टिकट
मनोरंजन
राम चरण की नई फिल्म 'पेड्डी' कल सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इसे लेकर अभी से दर्शकों में काफी उत्साह दिख रहा है। फिल्म में जाह्नवी कपूर, शिवा राजकुमार और जगपति बाबू जैसे बड़े कलाकार भी साथ दिखेंगे।
यह 'RRR' के बाद राम की एक बड़ी वापसी है। फिल्म ने पहले दिन के लिए 4,000 से ज्यादा शोज के लिए करीब 3 लाख एडवांस टिकट बेच दिए हैं।
क्या है फिल्म 'पेड्डी' की कहानी?
'पेड्डी' सिर्फ बड़े आंकड़ों की बात नहीं है, इसकी कहानी एक प्रतिभावान एथलीट के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी पहचान खोज रहा है। इसमें इमोशनल पलों के साथ दमदार स्पोर्ट्स एक्शन का जबरदस्त तालमेल देखने को मिलेगा।
फिल्म ने दुनियाभर में 500 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है। अगर यह फिल्म इस आंकड़े को छू पाती है, तो 'RRR' के बाद यह राम की दूसरी फिल्म होगी जो ऐसा कर पाएगी।