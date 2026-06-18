बंपर कमाई के बाद 'पेड्डी' में जोड़े गए 6 मिनट के नए दृश्य मनोरंजन Jun 18, 2026

राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। फिल्म में करीब 6 मिनट का नया फुटेज जोड़ा जाएगा, जो गुरुवार से सिनेमाघरों में दिखाई देगा।

फिल्म के निर्माताओं ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, 'पेड्डी का अनुभव कल से और बेहतर हो जाएगा, इसमें 5 मिनट 56 सेकंड के नए दृश्य जोड़े जाएंगे।'

यह फिल्म 4 जून को रिलीज हुई थी और इसे अभी सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए हैं। ऐसे में अगर आपने इसे अब तक नहीं देखा है या फिल्म का बढ़ा हुआ वर्जन देखना चाहते हैं, तो यह आपके लिए अच्छा मौका है।